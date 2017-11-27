Diplomat kedinin görev yeri değişti!

İngiltere, tarihinin ilk diplomat kedisini Ürdün'e atadı. Abdounlu Lawrence isimli kedinin sosyal medyada 7 bin takipçisi var

İngiltere ilk diplomat kedisini Ürdün'e atadı. Kedi, Ürdün Büyükelçiliğinde "fare avcılığı" yapacak.

İngiltere'nin Ürdün Büyükelçiliği bir kediyi diplomat olarak fare avcılığı görevine atadı. Ekim ayında Amman'da bir hayvan barınağından alınan ve Abdounlu Lawrence adı verilen kedi, İngiltere'nin ilk diplomat kedisi olma özelliği taşıyor. Sosyal medyada oldukça ünlü olan Lawrence'ın yaklaşık 7 bin takipçisi var.

Amman Büyükelçi yardımcısı Laura Dauban, "Lawrence fare avcılığı görevinin yanı sıra Twittter'daki takipçileriyle ilgileniyor ve takipçilerine Ürdün'deki büyükelçiliğimizi farklı bir bakış açısıyla göstermemize yardımcı oluyor. İngiliz turistlerin Ürdün'e gelip ülkeyi ziyaret etmelerini istiyoruz, burası huzurlu ve müreffeh bir ülke" dedi.

Etiketler; #ingiltere #kedi #diplomat kedi
Önceki Haber
Askerlerin şakalaşması acı bitti!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'nun elinde belge var mı? Tekin açıkladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.