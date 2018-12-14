Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te BM gözetiminde devam eden Yemen müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada müzakere sürecinin desteklendiği belirtilerek, ''Krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir'' denildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklaması
14 Aralık 2018 Cuma 10:37

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yemenli taraflar arasında 6-13 Aralık 2018 tarihlerinde İsveç'te BM gözetiminde gerçekleştirilen danışmalarda ilerleme sağlanmış olması memnuniyetle karşılanmaktadır.  Tarafların, Hudeyde ve Taiz'deki durumu iyileştirmeye dönük adımlar atılmasında mutabık kalmalarını, keza binlerce kişiyi ve ailelerini ilgilendiren  tutuklu değişimini bir takvim dahilinde hayata geçirmek konusunda uzlaşmış olmalarını, ayrıca siyasi çözümle ilgili müzakere çerçevesi üzerinde görüşmelere devam etmeyi taahhüt etmelerini önemsiyoruz.  Yemen'deki krizin bir an önce çözümlenmesi ve nüfusunun dörtte üçünden fazlası insani yardıma muhtaç Yemenli kardeşlerimizin ızdırabının son bulması temel beklentimizdir. İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Türkiye, Yemen'de kalıcı barış ve istikrar için BM tarafından sürdürülen çabalara destek olmayı sürdürecek, Yemen halkıyla dayanışma içinde hareket edecektir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #dışişleri #yemen #nüfus
Önceki Haber
Yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Köpek havladı, inek kurtuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.