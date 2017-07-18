Doktora gitti, gözünden tam 27 tane lens çıktı!

İngiltere'de çok enteresan bir olay yaşandı. Göz doktoruna giden bir kadının gözünden tam 27 tane kontakt lens çıktı

Olay İngiltere'nin Birmingham şehrinde bulunan bir hastanede yaşandı. 67 yaşındaki bir kadın gözünde yaşadığı sorun yüzünden hastaneye gitti. Ameliyata alınan kadının gözünden ise birbirine yapışmış 17 lens çıktı. Detaylı muayene yapan doktorlar kadının gözünün arkasından 10 lens daha çıkardı.



Hastanın 35 yıldır tek kullanımlık lensleri kullandığı ve lensler çıkartıldıktan sonra da gözlerinin rahatladığını söylediği öğrenildi. Ameliyatı yapan doktor ise yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şeyi hiç görmediklerini anlattı. Gözden çok büyük bir kitle çıkardıklarını anlatan doktor, hastanın bunun durumuna varmamasının ise şaşırtıcı olduğunu söyledi. Doktor, normal şartlarda ise bu kadar lensin göze cidde zararlar vermesi gerektiğini de anlattı.



Göz çukuruna gizlenmiş

Doktorlar tek kullanımlık olan yumuşak lenslerin kaybolmasının alışıldık bir durum olduğunu ancak vücudun bu lensleri genelde bir şekilde dışarıya attığını söyledi. Ancak kadın hastanın göz çukurlarının derin olduğu bu yüzden de lenslerin burada üst üste biriktiği sanılıyor.