Donald Trump BM'de böyle rezil oldu

ABD Başkanı Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki sözleri liderleri güldürdü

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:30

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, küresel sorunlar yerine kendi hükümetinin icraatlarını anlatmaya başlayınca salondakiler şaşırdı. Konuşmasının devamında Trump, “2 yıldan kısa bir sürede yönetimim, ülkemizin tarihindeki hemen hemen tüm yönetimlerden daha çok şey başardı” ifadelerini kullanınca salondakiler kendilerini tutamadı ve gülmeye başladı.

Trump gülüşmelere “Bu tepkiyi beklemiyordum” diyerek karşılık verse de konuşmasında dünya liderlerine rezil olmaktan kurtulamadı.

Etiketler; #abd #donald trump #donald trump rezil
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