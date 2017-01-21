Donald Trump koltuğu devraldı, basın eleştiriye boğdu

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Başkan seçilen Donald Trump, koltuğu devraldı

ABD'de 8 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde yarışı Donald Trump kazanmıştı. Trump, dün Başkanlık koltuğunu Obama'dan devraldı.



Trump, ABD'nin 45. başkanı olarak göreve başladı. Hiç bir siyasi kariyeri olmadan Başkanlık koltuğuna oturan ilk kişi olan Trump, aynı zamanda 70 yaşında Başkan olarak en yaşlı ABD Başkanı da oldu.



Trump, kongrede İncil'e el basarak yemin etti ve resmen görevine başladı.



Seçimlerde Trump'a en büyük desteği beyaz Amerikalılar verdi. Trump, seçimlerde ekonomik görünümü orta gelir grubu lehine değiştirmeyi vaad etti ve bu vaadi de insanlar üzerinde çok etkili oldu.



Seçimlerde 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' sloganını kullanan Trump, vatandaşlarına 'daha müreffeh bir ülke' de vaad etti. Trump aynı zamanda, Çin gibi ülkelerde gelecek olan ticari ürünlere daha yüksek vergiler koyacağını belirterek, vatandaşları Amerikan malını kullanmaya teşvik edeceğini de söylemişti.



Trump yeminini ettikten sonra kongrede yaptığı konuşmada da vaadlerini sıralamaya devam etti. Bu konuşma, basın tarafından eleştirildi. Washington Post gazetesi, Trump'ın geleneksel yemin töreni konuşmalarından farklı olarak "nezaketsiz bir şekilde" seçim mitingi tarzında geçtiğini yazarken, New York Times gazetesi ise başyazısında Trump'ın yemin törenindeki konuşmasının ümitleri değil kuşkuları artırdığı yorumunda bulundu.





USA Today gazetesi de Trump'ın konuşmasındaki bilgilerin gerçeklerle örtüşmediğini yazdı.





