Dört Müslüman ülke anlaştı, o ülke ile ilişkileri kesti

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için, komşuları Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladılar

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, "terörizm ve aşırılıklardan korunmak" için, komşuları Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladılar.



İsveç basınında, Suudi Arabistan kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlere göre, Suudi Arabistan komşusu Katar ile ilişkilerin, "Terörizm ve aşırılıklardan gelecek tehlikelere karşı ulusal güvenliği korumak için" kesildiğini açıkladı.



Suudi Arabistan açıklamasında, Katar ile tüm hava, kara ve deniz bağlantılarını kopardığını ve "tüm kardeş ülkelere de aynı adımları atmalarını" istedi. Haberlerde, Suudi Arabistan'ın Yemen'de Katar ile yaptığı işbirliğinin, Katar'ın "El Kaide, IŞİD ve diğer teröristlere" destek vermesi yüzünden sona erdiğine dikkat çekildi.



Suudi Arabistan'ın çağrısının ardından, benzer açıklamalar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'den de geldi.



Katar ile tüm hava sahasının ve limanlarının ulaşıma kapandığını açıklayan Mısır da, Katar'ı IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler'e destek vermekle suçladı.



Birleşik Arap Emirlikleri de Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat verdiğini belirtti.



Bahreyn açıklamasında da "Bahreyn'in güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği ve içişlerine karıştığı için" Katar ile ilişkilerini kestiği vurgulandı.