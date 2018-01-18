Drone ile hayat kurtardılar!

İnsansız hava aracı olan drone bu kez can kurtardı. Avustralya'da boğulmak üzere olan iki gence yardım drone aracılığıyla gönderildi

Olay Avustralya'da meydana geldi. Dünya droneları can kurtaran olarak kullanmanın yolunu ararken, bir ilki ise Avustralya gerçekleştirdi.



15 ve 17 yaşlarındaki iki genç, Lennox Head sahilinde akıntıya kapılınca sahilde bulunan bir kişi 700 metre açıktaki iki genci fark etti.



Durum hemen sahilde görevli olan cankurtaran ekiplerine bildirildi. Ekipler drone koydukları bir şişirilebilir kurtarma botunu gençlere gönderdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan can kurtaran Jai Sheridan, drone'na kurtarma botunu ekleyip gençlere ulaştırmanın bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmaya kalksalar ise bunun üç katı süre harcamak durumunda kalacaklarını söyledi. Avustralya sahillerinde drone'lar genelde köpek balıklarını izlemek için kullanılıyor.