Düğün şakası damadı öldürdü!

Çin'de düğün şakası faciayla bitti. Şaka sonrası damat hayatını kaybetti

Düğün şakası damadı öldürdü!

Çin'de bir düğün faciayla bitti. Arkadaşlarının garip şakasına maruz kalan damat şaka sonrası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre arkadaşları damadı ellerinden ve bacaklarından tutarak yerdeki tahta parçasına vurmaya başladı. Ancak damadın başı yere çarpınca acı olay meydana geldi. Damat, aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Olay saniye saniye görüntülendi. Başını sert biçimde yere çarpan damat olay yerinde kendinden geçiyor ve sonrasında da hayatını kaybediyor.

Etiketler; #çin #düğün şakası
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