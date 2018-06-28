Düğünden bir hafta sonra dava açtı: Karım sakal bırakıyor!

Hindistan'da bir garip dava yaşanıyor... Rupesh takma adına sahip bir adam, evlendiği kadının düğünden bir hafta sonra sakal bıraktığını söyleyerek dava açtı. Adam, "Ailem evlenmeden önce kadını görmemem gerektiğini söyledi ve yüzünde peçe vardı. Her şeyi sonradan anladım. İş seyahatinden eve geldiğimde sesinde de bir değişiklik vardı, erkek sesi gibiydi" dedi

Times of India’nın aktardığına göre, Hindistan’da bir adam düğünden hemen sonra karısına boşanma davası açtı. Davacı adam, mahkemede karısının yüzünü evlenmeden önce görmediğini, düğün sırasında da yüzünün kapalı olduğunu, gelinin ailesinin yüzünü görmesine izin vermediğini söyledi.

Rupesh takma ismini kullanan adam “Onu ilk gördüğümde makyajlıydı. Bir hafta sonra çalışmak için şehre gittim. Döndüğümde de sakal bıraktığını gördüm, sesinin de erkek sesine benzediğini fark ettim” dedi. Gelinin ailesine durumu haber veren Rupesh, artık evlendikleri için onunla kalmaktan başka çaresi olmadığı yanıtını aldı ve sonunda olay polis ile mahkemeye intikal etti.

Gelinin avukatı ise mahkemede iddiaların asılsız olduğunu savundu ve damadın ailesinin geline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ifade etti. Mahkeme de gerekçelerin uygun olmadığını belirterek boşanma talebini reddetti.