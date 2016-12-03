Dünyaca ünlü fizikçi Hawking hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

74 yaşındaki ünlü fizikçi Stephen Hawking, konferans vermek için gittiği Roma'da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.



21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığına yakalanan ünlü fizikçinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.



Perşembe gecesi hastaneye kaldırılan Hawking'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol altında bulunduğu öğrenildi. Ünlü fizikçi neredeyse vücudunun tamamını kullanamıyor. Hawking, özel geliştirilmiş bilgisayar sistemini sadece yanak kasları ile kullanıyor ve bu şekilde verdiği komutla günlük yaşantısını devam ettiriyor. Hawking bu sayede günde 2 bin 500 kelime kullanarak iletişim kuruyor ve bilimsel çalışmalar yapmaya da devam ediyor.



Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kaynağı" başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü.



1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyor.



Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.