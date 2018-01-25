Dünyada ilk kez makak maymunu klonlandı!

Çin medyası Çinli bilim insanlarının dünyada ilk defa bir maymunu klonladığını duyurdu

Çin'in haber ajansı Şinhua'nın haberine göre Çin'de bilim insanları iki makak maymununu klonlamayı başardı. Alınan bilgiye göre Çin Bilimleri Akademisine bağlı bir araştırma merkezinde bilim insanları İskoçya'da klonlanan koyun Dolly ile aynı yöntemi kullandı.



Çinlilerin Somatik Hücre Nükleer Transferi yöntemini kullandığı belirtilirken, bu yönteme göre iki farklı canlıdan transfer edilen hücrelerin bir yumurtaya yerleştirildiği açıklandı. Bu yumurtanın önce elektrik şoku ile bölünmesinin sağlandığı daha sonra da bir taşıyıcı anneye yerleştirildiği belirtildi.



Verilen bilgiye göre deneylerde deneklerin birçoğu yaşamıyor. Ancak yaklaşık bir buçuk ay önce dünyaya gelen bu iki uzun kuyruklu makak maymununun sütle beslendiği ve gelişimlerinde bir sorun olmadığı ifade edildi.



Bilim insanları makak maymunlarının insana benzer yapısından dolayı klonlamanın zorluk taşıdığını belirtiyor. Bu klonlama için de 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldığı açıklandı.



Bilim insanlarının bu klonlama için 3 yıldır uğraştığı belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Muming Poo, "İnsanlar primat canlılardır. Bu başarı ile insanlar dahil primat canlıları klonlamak için teknik engeller aşıldı." dedi.



Çinli ekibin konuya ilişkin makalesi bilim dergisi Cell'de yayımlandı.



Dünyada ilk klonlama 1958 yılında yapıldı. İlk klonlanan bir iribaş kurbağa yavrusuydu. İkinci klonlama ise 1963 yılında bir sazan balığı ile oldu. 1996 yılında ise bir koyunun klonlandığı açıklandı. Dolly'nin klonlanmasının ise 227. denemede başarıya ulaştığı belirtilmişti.

