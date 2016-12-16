Dünyanın en güçlü kişisi: Putin

ABD’nin önde gelen iş dünyası dergilerinden Forbes’un hazırladığı 2016 yılının ‘Dünyanın En Güçlü İnsanları’ listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birinci sırada yer aldı

Dergi, Putin için “Suriye topraklarından ABD başkanlık seçimlerine kadar, Rus lider istediğini almaya devam ediyor” ifadesini kullandı.



Listede ikinci sırada ABD’de Başkanlık seçimini kazanan Cumhuriyetçi aday ve milyarder işadamı Donald Trump, üçüncü sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel, dördüncü sırada Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, beşinci sırada Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, altıncı sırada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, yedinci sırada dünyanın en zengin işadamı Bill Gates, sekizinci sırada arama motoru devi Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Larry Page, dokuzuncu sırada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, onuncu sırada sosyal medya devi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg yer aldı.



Forbes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a listede 56’ncı sırada yer verdi.