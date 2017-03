Dünyanın en yaşlı milyarderi hayatını kaybetti

David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. ABD 'li milyarder, ünlü işadamı ve banker David Rockefeller'in kronik kalp yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New York'taki evinde uykusunda öldüğü belirtildi.



David Rockefeller kimdir?

Rockefeller Ailesi sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda Rockefeller'ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.Rockefeller'in kronik kalp yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New York'taki evinde, uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.Dünya ekonomisinde oldukça nüfuzlu bir isim olarak görülen ve Amerikan kapitalizmiyle özdeşlemiş isimlerden Rockefeller 200 yaşını görmek istiyordu6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 ciğer nakli operasyonu geçiren David Rockefeller, 100 yaşına girdiğinde yaptığı açıklamada "200. doğum günümü de kutlamak istiyorum" diye konuşmuştu.David Rockefeller, 12 Haziran 1915'te dünyaya geldi. Standard Oil adlı dev enerji şirketinin kurucusu John D. Rockefeller torunu David Rockefeller, JP Morgan Chase'in ortaklarından ve dünyanın en yaşlı milyarderi olarak biliniyordu.Rockefeller, "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleriyle dikkat çekmiş ve tepki toplamıştı.Rockefeller'in Forbes dergisine göre kişisel serveti yaklaşık 3.2 milyar dolar. Ancak yönettiği paranın bundan kat kat fazla olduğunu belirtiliyordu.Amerikalı bankacı, iş adamı David Rockefeller, 1915 yılında doğdu. Dünya imparatorluğu ve Yeni dünya düzeni, gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, Chase Bank'ın eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandır. New York'ta sayılı milyarderlerden biridir. Rockefeller şirketler grubuna üyesi olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance and Winthrop isminde beş kardeşi vardır.David Rockefeller'in sahibi olduğu şirketler, yönettiği ve yardım ettiği fonlar, sivil organizasyonlar dernekler, başta 1904 yılında kurulan dünyanın dört yanında öğrencilere burs veren Rockefeller Vakfı ve diğer vakıflar ve kuruluşları ile dünyanın neredeyse yarısından bile fazla bir etki alanına sahip olup öğrencilere gelecek vaat eden binlerce gence verilen ünlü Rockefeller öğrenim bursu ülkelerin siyasetinde önemli rol oynar. David Rockefeller ailesi adına CFR'nin onursal başkanıdır. 2008 yılında Harvard Üniversitesi'ne 100.000.000 $ bağışta bulunan David Rockefeller, hayırsever olarak adlandırdıkları şirketleri, dernek ve organizasyon gibi faaliyetleri birçok yazar ve aktivist tarafından eleştirilmektedir.