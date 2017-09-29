Dünyanın en popüler turizm bölgesi olan Kıbrıs’ta şimdi, Dünyanın gözdesi Kıbrıs otelleri bulunuyor

Dünyanın en popüler turizm bölgesi olan Kıbrıs’ta şimdi, Dünyanın gözdesibulunuyor. Kıbrıs savaşından öncede oldukça popüler olan Kıbrıs otelleri , günümüzde artık tüm dünyanın gözdesi olmuş durumda. Yurtiçi ve yurt dışı turist potansiyeli taşıyan Kıbrıs’ın yenilenen durumu ve şeftali bahçeleriyle huzura açılan bir kapıyı andırıyor. Özellikle en çoktercih edilmesiyle beraber, Kıbrıs’ı Kıbrıs yapan şey mutlak suretle Kıbrıs otelleri. Lüks ve konforu tam anlamıyla barındıran oteller, müşterilerine sundukları hizmetlerde göz önüne alındığında tam anlamıyla kocaman bir potansiyel oluşturuyorlar. Özellikle Kıbrıs tatili yapacaklar, genellikle pansiyon vs. tercih etmeyiptercih ediyorlar.

Tüm Avrupa ve Arabistan’dan Kıbrıs Turları

Elbette bu denli popüler olan Kıbrıs’ın esas yoğunluğu Kıbrıs turları sayesinde gerçekleşiyor. Özellikle Arabistan, Avrupa ve Afrika’dan yoğun ziyaretçi alan Kıbrıs’ta ziyaretçiler genellikle casinoları ve gece kulüplerini tercih ediyorlar. Kaldıkları otellerde büyük oranda lüks içerisinde gezerken, uygun fiyatları sebebiyle Girne Limanı’na da uğruyorlar. Kıbrıs turlarına katılan ziyaretçiler, antik kentleri ve Kıbrıs’ın savaş yıllarından kalma müzelerini gezebiliyorlar. Manastırlar ve Mavi Köşk ise Kıbrıs’ın en çok ilgi görülen yerleri olarak biliniyor. Tüm bunların yanında Kıbrıs turları arzularınıza göre size alternatif yerlerde sunabiliyor. Elbette Kıbrıs’a gitmişken şeftali bahçelerini de gezmemek olmaz. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığı Kıbrıslı çiftçileri izlerken doğal şeftalide yiyebileceksiniz.

Peki Kıbrıs Otelleri Başka Hangi Konseptleri Sunuyor?

Kıbrıs otelleri en büyük hizmet olarak son dönemde “Balayı Otelleri” konseptini edinmiş durumda. Özellikle yeni evli çiftler için Avrupa deneyimi yaşayabilecekleri Kıbrıs’da balayı otelleri gerçekten büyük potansiyel taşıyor. Otellerin lüks hizmetleri sayesinde uygun fiyatlı, muazzam bir tatil deneyimi yaşamak mümkün. Kıbrıs balayı otelleri bu açıdan gerçekten yüksek performans veriyor. Odaya özel hazırlanan dekor, süslemeler, özel hizmetler, otel içi servis indirimleri ve daha birçok farklılık Kıbrıs balayı otellerinde yer alıyor. Kıbrıs’ın bu kadar artısının yanında en büyük katkısı yine Türkiye’den gelen misafirlerine kardeş gibi davranmaları. Otele girdiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde gibi hissederek harika bir tatil yapıyorsunuz. Kısacası Kıbrıs tatilciler ve turistler için gerçekten bulunmaz bir hizmet sunuyor.