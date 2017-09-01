Dünyanın sonu nasıl gelecek? En zekiler yanıtladı!

Bugüne kadar Nobel Ödülü'nü kazananlarla yapılan bir anket çalışması dünyanın önde gelen zihinlerinin dünyanın sonu için nasıl bir senaryo kurguladığını gözler önüne serdi

Times Higher Education tarafından yapılan araştırmada kimya, fizik, psikoloji, tıp ve ekonomi alanında Nobel Ödülü kazanan 50 kişiye dünyanın sonu hakkında düşünceleri soruldu.



Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü nüfus artışının ve doğaya zarar verilmesinin insanlığın sonunu getireceğini söylerken, ikinci sırada olası bir nükleer savaşın başlaması yer aldı.



Ankette soruları yanıtlayan “dünyanın en zeki isimleri” bulaşıcı hastalıkların, ilaçlara dayanıklı virüslerin ve yapay zekanın da insanlığın sonunu getirebileceğini öne sürdü. Bilim insanları terörizm ve hatta Donald Trump’ın da dünyanın sonu için bir tehdit olduğunu ifade ederken ankete katılan NASA’da görevli bilim insanı John Mather, “İnsanlar aşırı iklim değişikliklerine çok dikkat etmeliyiz" dedi. Araştırmaya dahil olan iki kişi ise direkt olarak “Donald Trump” dediler ve şöyle devam ettiler: “Ne yazık ki bilimin buna bir çözümü yok”.