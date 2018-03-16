Düşen jetle ilgili İran'dan açıklama

İran'da düşen Başaran ailesine ait jetle ilgili açıklama geldi. Açıklamada uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılamadığı belirtildi

Başaran ailesine ait jet, geçtiğimiz pazar günü İran'dan dönerken düşmüştü. Acı olayda 11 genç kadın hayatını kaybetmiş, cenazeler de dün toprağa verilmişti.



Acı olayla ilgili İran Havacılık Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen jetin düşüş nedenini araştırmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.



Türkiye'den temsilcilerin de bulunduğu toplantıda kazanın nedenini belirlemek için eldeki veriler ve adımlar konuşuldu.



Yapılan açıklamada kokpitte konuşmaların bulunduğu ses kayıtlarına ulaşıldığı ancak uçuş teknik verilerini içeren kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu henüz ulaşılamadığı belirtildi.



Aynı zamanda uçağın Kanada yapımı olduğu ve bu ülkeden temsilcilerin de kazanın nedenini araştırmak adına sürece katılacağı öğrenildi.