El Bab'da DEAŞ bombaları temizleniyor

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Halep'in Bab ilçesinde, sivillerin kaçışını engellemek için örgütün başta tarım arazileri olmak üzere birçok alana yerleştirdiği patlayıcıları temizleme işlemleri devam ediyor.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Bab'da tarım arazilerine özellikle de zeytin bahçelerine döşenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan patlayıcılar temizleniyor.
Terör örgütü DEAŞ, Bab'ı terk etmeden önce halkın ilçeden kaçışını engellemek için ana yollara kontrol noktaları kurmuş, ilçeden çıkmak için ana yolları kullanamayan halk çareyi muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ulaşmak için tarım arazileriyle zeytin bahçelerini kullanmakta bulmuştu.
Bab sakinlerinden Hüseyin Munzir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın halkın ilçeden kaçışını engellemek için zeytin bahçelerine döşediği mayın ve patlayıcılar nedeniyle çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini anlattı.
Başlangıçta kendi imkanlarıyla patlayıcıları temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Munzir, "Komşum, DEAŞ militanlarını buraya mayın ve patlayıcıları yerleştirirken görmüş. Biz de komşunun gördüğü yerleri arayarak el yapımı patlayıcıları kontrollü bir şekilde çıkartıp etkisiz hale getirdik." dedi.
Munzir, sivil kayıpların yanı sıra bu patlayıcılar nedeniyle eylül-ekim aylarında zeytin hasadı yapamadıklarını, zeytinlerin ağaçlarda kuruduğunu belirtti.
Günlük 60 ila 400 arasında patlayıcı etkisiz hale getiriliyor
ÖSO'nun bomba uzmanlarından Yüzbaşı Muhammed Ebu İslam da DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesi, Sifleyniye ve Bizza köylerinde örgütün döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıları bularak imha ettiklerini söyledi.
Patlayıcıların daha ziyade ev ve bahçelere yerleştirildiğine dikkati çeken Ebu İslam, "Her gün DEAŞ'ın döşediği 60 ila 400 arasında patlayıcıyı bularak etkisiz hale getiriyorum. DEAŞ sadece ev, sokak ve caddelere değil her yere tarım alanlarına, zeytin bahçelerine de patlayıcı döşemiş." diye konuştu.
Ebu İslam, "Çiftçiler zeytin hasadı yapmaya gelirken ağaç altına döşenen mayın ve patlayıcılar infilak ediyor, bu nedenle bu yıl çiftçiler mahsul kaldırmadı. Tarım alanlarına döşenen mayınlar derine gömüldüğü için bulmakta zorlanıyoruz. Örgütün döşediği mayınları elimizdeki basit cihazlarla buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütünün su bardağını dahi patlayıcıya bağladığını, bardak kaldırıldığında patlayıcının infilak ettiğini belirten Ebu İslam, şunları söyledi:
"Bugün elektrik saatiyle bağlantılı 13 patlayıcıyı etkisiz hale getirdim. DEAŞ'ın bazı yerlerde dolarları mayınladığını gördüm. Doları kaldırdığın zaman doların bağlandığı ip çekiliyor ve patlayıcı infilak ediyor. DEAŞ zeytin dallarına dahi patlayıcı yerleştirdi. Dalı salladığınızda bu patlayıcılar infilak ediyor."
TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, Aralık 2016 başında Bab'a yönelmişti. 23 Şubat'ta Bab'ı DEAŞ'tan kurtaran ÖSO birlikleri, aynı gün ilçenin Kabasin beldesi ile Bizza köyünü de örgütten geri almıştı.