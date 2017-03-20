El Bab harabeye döndü

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Halep'e bağlı Bab ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Bab ilçesi ilk kez havadan görüntülendi.



Anadolu Ajansı (AA) ekibinin insansız hava aracıyla çektiği görüntüler, Halep'in kuzeydoğusunda yer alan Bab ilçesindeki yıkımı gözler önüne serdi.



Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araç saldırıları nedeniyle ilçedeki üstyapı büyük ölçüde tahrip olmuş durumda. Harabeye dönen şehirde yıkılan birçok binanın enkazı yerinde duruyor.



Bir yandan da ÖSO'nun geçen ay kurtardığı ilçeye dönüşler sürüyor. Havadan çekilen görüntülere, evlerine dönen Bab sakinleri de yansıdı.





"Kenti harabeye çevirerek kaçtılar"



Yıkılan iş yerleri ile evlerini onarmaya başladığı görüntülenen ilçe sakinlerinden Fuad el-Ahmed, "DEAŞ, bombalı araçlarla evlerimizi yıktı. Kenti harabeye çevirerek kaçtılar." dedi.



Şehrin yeniden imarının zaman alacağını belirten Ahmed, "Ev ve iş yerlerimizin yıkıldığına üzülsek de DEAŞ'ın şehirden atılmasına seviniyoruz." diye konuştu.



Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Bab ilçesi, Ocak 2014'ten beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi.



TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye sınırında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, 23 Şubat'ta Bab'ı kurtarmıştı.



