El Bab'ta 3 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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