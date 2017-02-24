El Bab'ta DEAŞ'tan bombalı saldırı: 60 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ, El Bab yakınlarında yer alan Susiyan köyündeki ÖSO kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ El Bab yakınlarında yer alan Susiyan köyündeki ÖSO kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar Kilis'e getirildi

Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Halep'in kuzeybatısında, Bab ilçesinin 3-4 kilometre kuzeybatısındaki Susiyan köyünde ÖSO'ya ait güvenlik binasının önünde toplanan sivilleri hedef aldı.DEAŞ'a ait bombalı araç, Bab'a dönmek üzere ÖSO karargahının önünde toplanan yüzlerce sivilin yakınında patlatıldı. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının, El Bab'a sekiz kilometre uzaklıkta yer alan Susiyan köyündeki askeri komuta merkezlerini ve güvenlik noktalarını hedef aldığını duyurdu.Bölgedeki güvenilir kaynaklar daha önce saldırıda 35 sivil vatandaş ve altı ÖSO mensubunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.Saldırıda yaralanan onlarca Suriyeli bölgeden tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey'deki sıhhi tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 42 Suriyeli Kilis'e getirilerek, devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların Kilis’e sevki sürüyor.