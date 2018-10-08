En çok giydiğimiz o kıyafet yüzünden göl bu hale döndü

Dünya'da en çok tercih edilen kıyafetlerin başında gelen kot pantolonların üretimi için ihtiyaç duyulan suyun karşılandığı Aral gölü, kuraklaşarak çorak bir araziye dönüştü

En çok giydiğimiz o kıyafet yüzünden göl bu hale döndü
08 Ekim 2018 Pazartesi 09:26

Dünyanın Asya'da bulunan 4'üncü büyük gölü Aral, artık yok. Suları 40 yıl içinde hızla çekilen göl, bugün tekne ve gemiler için enkaz mezarlığı. Bu tablonun mimarı ise; Orta Asya'daki pamuk üretimi. 1980'lerde dünyanın en büyük pamuk üreticisi konumuna gelen Özbekistan, bu rekoru Aral Gölü'ne borçluydu. Elde edilen pamuklar, jean kumaşı üretiminde kullanılıyordu.

Bir jean üretimi için, 15 bin 500 litre su gerekiyordu. Tüm bu ihtiyacı karşılayamayan göl hızla kuraklaştı ve çorak bir araziye dönüştü. Aynı zamanda koca bir ekosistem de göl ile birlikte yok oldu.

Bitki örtüsünün kaybolması ile ısı da dengesizleşti. Kışlar eksi 30'u, yazlar 45 dereceyi görmeye başladı. Bölgede yükselen kanser, yüksek tansiyon ve felç oranlarında da pamuk fabrikalarından sızan atıklar etkili oldu.

Etiketler; #aral gölü #ekosistem #göl kurudu
Önceki Haber
Denizli'de acı kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ceza yok!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.