En çok giydiğimiz o kıyafet yüzünden göl bu hale döndü

Dünya'da en çok tercih edilen kıyafetlerin başında gelen kot pantolonların üretimi için ihtiyaç duyulan suyun karşılandığı Aral gölü, kuraklaşarak çorak bir araziye dönüştü

Dünyanın Asya'da bulunan 4'üncü büyük gölü Aral, artık yok. Suları 40 yıl içinde hızla çekilen göl, bugün tekne ve gemiler için enkaz mezarlığı. Bu tablonun mimarı ise; Orta Asya'daki pamuk üretimi. 1980'lerde dünyanın en büyük pamuk üreticisi konumuna gelen Özbekistan, bu rekoru Aral Gölü'ne borçluydu. Elde edilen pamuklar, jean kumaşı üretiminde kullanılıyordu.

Bir jean üretimi için, 15 bin 500 litre su gerekiyordu. Tüm bu ihtiyacı karşılayamayan göl hızla kuraklaştı ve çorak bir araziye dönüştü. Aynı zamanda koca bir ekosistem de göl ile birlikte yok oldu.

Bitki örtüsünün kaybolması ile ısı da dengesizleşti. Kışlar eksi 30'u, yazlar 45 dereceyi görmeye başladı. Bölgede yükselen kanser, yüksek tansiyon ve felç oranlarında da pamuk fabrikalarından sızan atıklar etkili oldu.