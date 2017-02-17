En çok 'helal atıştırmalık' aradılar

Avustralya'da Türk asıllı dönercilerin patates kızartması ve dönerin üzerine kaşar ile sos ekleyerek satışa sunduğu 'Halal Snack Pack', 2016'da en çok aranan kelimeler arasına girdi. Sosyal medyadaki sayfalarda yüzbinlerce beğeni toplayan yiyeceğin müdavimleri bulunuyor

Avustralya'da 'Halal Snack Pack-Helal atıştırmalık', geçen yılın en çok aranan kelimelerinden. Sydney'de Türk asıllı dönercilerin, Avustralyalıların en çok tükettiği patates kızartmasını, üzerine döner, kaşar ve sos ekleyerek satışa sunduğu helal atıştırmalık, Macquaire Sözlüğü'nün 2016'da öne çıkan kelimeler anketinde Halkın Seçimi kategorisinde birinci oldu.



Özel paketlerde sunulan 'helal atıştırmalık', Avustralya'da hazır gıda sektörünün temel yiyeceklerinden biri haline geldi.



Yiyeceği severek tüketen farklı etnik kökenlerden Avusturalyalılar, sosyal medyada kurulan sayfalarda müdavimi oldukları yiyeceğe yüz binlerce beğeni gönderdi.



Ülkedeki ırkçılar ise 'helal atıştırmalık'a gösterilen ilginin, İslam'ın ülkede etkisini artırmasının bir simgesi olduğunu savunuyor. Ancak bu kesimlerin karşı kampanyaları Avustralyalılar arasında destek bulmuyor.



'30 kilometrelik yoldan geldim'



Melbourne'de üç farklı noktada döner dükkanı işleten girişimci Abdulkadir Aykan, "Bizim İskender'e benziyor ama dönerin altına pide yerine Avustralya'da çok meşhur patates kızarması koyuluyor" sözleriyle yiyeceği anlatıyor.



Melbourne kent merkezindeki gece de açık olan döner dükkanından helal atıştırmalık alan Karan Talibar, "Bu atıştırmalığı çok seviyorum, sırf bunun için 30 kilometrelik yoldan geliyorum" diyor.



Avustralya''da yaşayan Adem Ceran'ın yorumu ise, "Herkes tadına bayılıyor. Ben de öyle" oldu.



1 saat sıra bekliyorlar



Melbourne'da uzun yıllardır kebap sektöründe faaliyet gösteren iş yeri sahibi İbrahim Çavuşoğlu, helal atıştırmalık paketi hazırlamanın kolay olduğunu söylüyor: "Fazla zahmeti yok, servis için fazla elemana gerek yok, sadece patates kızartmasını pişiriyor, isteyen için peynir ve sos ekliyoruz."



Avustralyalıların kurduğu ve 180 binden fazla takipçisi olan Halal Snack Pack Değerlendirme Derneği (HSPAS) üyeleri, atıştırmalığın satıldığı dönercilere sertifika veriyor, bu da iş yerlerine rağbeti artırıyor.



HSPAS ödüllü iş yeri sahibi Ferhan Günsay, ödül aldıktan sonra müşteri yoğunluğunun arttığını vurgulayarak, "Müşteriler, bazen 1-1,5 saat sıra bekliyorlar" dedi.