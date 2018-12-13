En zor seçim: Bebeğin mi eşin mi?

ABD'nin Kolorado eyaletinde, hamile eşi aniden rahatsızlanan adamdan, eşi ile doğacak bebeği arasında seçim yapması istendi. Seçimini kızından yana kullanan adam, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim." dedi

ABD'nin Kolorado eyaletinde, hamile eşi aniden rahatsızlanması üzerine onu hastaneye götüren Frederick Connie adlı adamdan, eşi ile kızı arasında bir tercih yapması istendi. Kızının yaşamasını eden adam, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim. Çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi.

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.



"EŞİNİ KURTARIRSAN KIZINI, KIZINI KURTARIRSAN EŞİNİ KAYBEDERSİN"

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.



"AMELİYATHANEYE GÖTÜRÜRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı. Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi. Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi. Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü." diye konuştu.



KIZINA ÖLEN EŞİNİN ADINI VERDİ

Kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını veren baba şunları söyledi: "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."