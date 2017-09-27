Endonezya'da sırt ağrısına ilginç çözüm!

Endonezyalılar geleneksel tedavi yöntemlerinden kupa çekmeyi güç sembolü olduğuna inanılan bufalo boynuzlarıyla yaptırıyor. Halk, boynuzla tedaviyi daha çok sırt ağrısı ve soğuk algınlığı için talep ediyor

Endonezyalılar, sırt ağrıları ve soğuk algınlığı için kupa çekme yönteminde gücü temsil ettiğine inanılan bufalo boynuzlarını tercih ediyor.



Geleneksel tedavi yöntemlerinden kupa çekmede genellikle cam kupa veya bardak kullanılırken, Endonezya'da bufalo boynuzları talep görüyor.



Bufalo boynuzu kullanılarak yapılan tedavide, ilk olarak yakılan kağıt veya alkollü pamukla boynuz içerisindeki oksijen tüketiliyor. Ardından sırtın belli ağrı noktalarına yerleştirilen boynuzlarla derinin vakumlanması amaçlanıyor.



Kupa çekmeyle aynı mantığı taşıyan yöntemde boynuz, cama göre ısıyı daha uzun süre muhafaza ettiğinden sertleşen kaslar daha çok gevşiyor ancak bu tedavinin uzmanı tarafından yapılmaması halinde deri yanığı riski oluşturduğu belirtiliyor.



Ülkede farklı yaş grubundan çok sayıda kişi, genellikle sırt ağrısı, yorgunluk, stresten arınma ve soğuk algınlığı gibi nedenlerle bu yönteme başvuruyor.



Başkent Cakarta’da bufalo boynuzuyla tedavi yapan 5 kişiden biri olduğunu belirten Pak İsmet, ''Bu işi yıllardır yapıyorum. Her gün yol kenarında açtığım tezgahımda insanlara yaklaşık 10 dolar karşılığında bufalo boyunuzuyla yapılan tedaviyi uyguluyorum. Bu tedaviyi yaptıran müşterilerim fayda gördüğü için sıklıkla bana geliyor." dedi.



Boynuzla yapılan tedavinin tarihinin eskilere dayandığını iddia eden İsmet, bunun birçok rahatsızlığa şifa olmasının yanı sıra hastalıkları önlemede de etkisi olduğunu savundu.

Güç sembolü "bufalo boynuzu"



Sumatra Adası’nda bufalo boynuzlarının güç sembolü olarak görülmesi nedeniyle bu yöntemle yapılan tedavinin buradan çıktığına inanılıyor.



Sumatra Adası’nda yaşayan halk, ev kapılarının hemen üzerinde bufalo boynuzları bulunduruyor. Bir evde ne kadar bufalo boynuzu varsa o ailenin o kadar varlıklı ve güçlü olduğuna inanılıyor.



Bölgede bufalo boynuzlarının kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyor. Bufalo boynuzuyla yapılan tedavi, Sumatra bölgesinin yanı sıra Bali ve Maluku bölgelerinde de yaygın uygulanıyor.