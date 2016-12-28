Erdoğan'ın 'ABD, DEAŞ'a destek veriyor' açıklamasına yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'a ABD'nin destek verdiği yönündeki açıklamalarına yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin ve koalisyon güçlerinin DEAŞ'a ve de YPG-PYD örgütlerine destek verdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan'ın sözlerinin 'gülünç' olduğunu belirten Toner, YPG'ye de silah desteği vermediklerini sadece DEAŞ'a karşı nasıl savaşacakları konusunda taktiksel destek verdiklerini iddia etti.



Toner, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili soruya yanıt veren Toner, bu açıklamanın gülünç olduğunu söyledi. Açıklamanın doğruluk temelinden yoksun olduğunu da iddia eden Toner, bölgedeki eylemlerine bakanların ABD'nin amacının DEAŞ'ı yok etmek olduğunu göreceğini belirtti. ABD'nin sadece Suriye Demokratik Güçleri içindeki Araplara silah verdiğini iddia eden Toner, Türkiye-Suriye sınırının terörden arındırılması için de Türkiye'ye destek verdiklerini hatırlattı. YPG'ye destek iddiaları konusunda da konuşan Toner, YPG'ye silah desteği vermediklerini sadece taktiksel destek verdiklerini ileri sürdü.



'Bizim müttefikimiz YPG'ye saldırırsanız biz de size El Bab'da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz' sorusuna da yanıt veren Toner, böyle bir izlenim yaratmak istemediklerini söyledi. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı güçlü bir ortak olduğunu da belirten Toner, öyle bir izlenim yaratmak istemeyiz şeklinde konuştu.



Tek ve ortak amacın DEAŞ'ı yenmek olduğunu da belirten Toner, Suriye Demokratik Güçleri'nin de DEAŞ'a karşı etkili bir mücadele ettiğini söyledi. Taktik desteğinin süreceğini belirten Toner, YPG'ye silah verme konusunu da defalarca inkar etti.



Türkiye'de terör faaliyetlerinde bulunan PKK ile ilgili de açıklama yapan Toner, PKK'ya silah sağlayan her gruba da karşı olduklarını vurguladı.





