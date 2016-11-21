Erdoğan'ın o çıkışına Çin'den olumlu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Şanghay Beşlisi içinde yer alması, çok rahat hareket etmesini sağlar" açıklamasına söz konusu birliğin üyeleri Rusya ve Çin olumlu yaklaştı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) ilişkin açıklamalarına yönelik, "Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusuna büyük önem veriyoruz." dedi.



TÜRKİYE'YE ÖNEM VERİYORLAR



Gıng olağan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ŞİÖ'ye katılımının düşünülebileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Türkiye'nin Avrasya'da önemli bir ülke olduğunu belirterek, ŞİÖ'nün de önemli bir diyalog ortağı olduğunu vurguladı.



Çin'in, Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusuna büyük önem verdiğini belirten Gıng, Pekin yönetiminin, üye ülkelerle örgütün hukuki yapısının düzenlenmesi konusunda çalışmak istediğini belirtti.



"ERDOĞAN İÇİN MANTIKLI OLUR"



Öte yandan Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şöyle dedi:



"Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİO) üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım olurdu. ŞİÖ, AB'den farklı, onun yerine geçemez. Fakat AB'den farklı olarak ŞİÖ üyeleri tamamen egemen."





ERDOĞAN SANGHAY BEŞLİSİ İÇİN SİNYALİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü, Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılması durumunda elinin rahatlayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın, 1996'da oluşturduğu Şanghay Beşlisi, 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütüne dönüştürülmüştü.



ŞİÖ'de, Hindistan, Afganistan, İran, Moğolistan, Pakistan gözlemci ülke olarak yer alırken, Belarus, Türkiye ve Sri Lanka da diyalog ortağı konumunda bulunuyor.