Erdoğan'ın Türklere çağrısına Fransa'dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki Türklere çağrısına yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yaptığı konuşmada Avrupa 'da yaşayan Türkler e çağrı yapmıştı. Türklerin üç değil beş çocuk yapması gerektiğini söyleyen Erdoğan, oralara sahip çıkın demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Fransa'da ırkçı lider olarak bilinen Marine Le Pen'in yeğeni milletvekili Marion Marechal-Le Pen'den yanıt geldi.Erdoğan'ın konuşmasının haberini Twitter hesabından paylaşan Le Pen, Erdoğan'ı da etiketleyerek “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dir” yorumunu yazdı.Şuan 27 yaşında olan Le Pen, 2012 yılında seçimlere katılarak ülkenin en genç milletvekili olarak tarihe geçmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı konuşmada, Avrupa'daki Türklere seslenmiş ve onların 5 çocuk yapması gerektiğini söylemişti. Türklere, oralardan ev alın, en güzel arabalara binin çağrısında da bulunan Erdoğan, oraların geleceğinin Türkler olduğunu da iddia etmişti.