Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’ne daveti üzerine Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasında dün gerçekleşen ikili görüşmenin Rus basınına yansımaları,
Rus haber ajansı Ria Novosti: "Rusya ve Türkiye ilişkilerinde doğalgaz atlayışı yaptılar"
Rusya ve Türkiye iki ülke liderinin görüşmesi sonucunda doğalgaz alanında çözülmemiş tüm sorunlarda ilerleme kaydetmeyi başardılar. En önemlisi Enerji Bakanları Türk Akımı projesinin gerçekleştirilmesini ön gören anlaşmayı imzalayarak 2 yıl önce başlayan projede önemli bir adım attılar.
İtar Tass: "Rusya ve Türkiye Türk Akımı projesini imzaladılar"
Rusya ve Türkiye Türk Akımı'nın anlaşmasını imzaladılar. Belge Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından iki ülkenin enerji bakanlafı tarafından imzalandı.
İnterfaks: "Türk meyveleri Rus pazarına geri dönüyor"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türk narenciye ürünleri başta olmak üzere sebze ve meyve ithalatına getirdiği yasakları kaldırma kararı aldıklarını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin düzelme sürecinin aktif tempoyla ilerlediğinin altını çizdi.
İzvestiya.ru: "Rusya ve Türkiye Türk Akımı projesi kapsamında doğalgaza indirim konusunda anlaştılar"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Moskova ve Ankara'nın Türk Akımı projesi çerçevesinde doğalgaza indirim yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Rus NTV: "Moskova ve Ankara askeri alanda temaslarını güçlendirecek"
Moskova ve Ankara Rusya ve Türkiye'nin askeri birlikleri ve özel servisleri kanalları üzerinden temaslarını güçlendirme kararı aldı. Putin, Ankara ve Moskova'nın askeri işbirliğini güçlendirmek istediğini hatta bunu ciddi projelerle pekiştirmek istediklerine dikkat çekti.
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