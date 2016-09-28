DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

ERDOĞAN'IN "ONE MINUTE" ÇIKIŞIYLA HATIRLANIYOR

48 YIL MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Haber Kaynağı: DHA

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin resmi internet sayfasında yer verilen açıklamada, yaşamını yitirdiği belirtilen Peres için taziye dileklerinde bulunuldu.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada, "Basın Ofisi, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Peres'in yasını tutmaktadır. Peres, İsrail için devletin kurulmasından öncesinden başlayarak şimdiye kadar önemli bir şahsiyet oldu" ifadeleri kullanıldı.Tel Aviv'deki Tel Hoshemer Hastanesi'nde bulunan Peres'in durumunun dün daha da kötüleştiği belirtilmişti.İsrail'de 2007 ile 2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Peres, 13 Eylül'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peres'in, tedavi amacıyla ilaçlarla uyutulduğu ve solunum cihazına bağlandığı belirtilmişti.Son yıllarda sağlık sorunları artan Peres'in kalbine de 5 Eylül'de pil takılmıştı.Peres, İsrail'in gizli nükleer programının mimarı olarak biliniyordu.Peres, 1994 yılında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, dönemin daha sonra öldürülen İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin lideri Yaser Arafat ile birlikte Nobel Barış Ödülü almıştı.Türk halkı, Peres'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "one minute" çıkışıyla hatırlıyor.Peres, 2009 yılında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, dönemin Başbakanı Erdoğan ile gerilim yaşamıştı."Gazze ve Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda Peres'in sözlerinin ardından konuşma süresinin adil olmadığını belirten Erdoğan, İngilizce "bir dakika" süre istemiş ve Peres'e hitaben, "Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" diyerek toplantı salonunu terk etmişti.Şimon Peres, şu an Belarus sınırları içinde kalan, dönemin Polonya'sındaki Wiszniew'de, 2 Ağustos 1923'te bir kereste tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi.Peres, 1934 yılında İngiliz manda yönetimi altında bulunan Filistin'e göç etti. İsrail parlamentosu Knesset'te 48 yıl milletvekilliği yapan Peres, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı gibi görevlerde bulundu.Peres cumhurbaşkanlığı görevini Temmuz 2014'te Reuven Rivlin'e devretmişti.