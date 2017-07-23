Eşinin penisini kesti, cüzdanına koydu!

Hindistan'a bir kadın, evlilik dışı ilişkisi olduğu gerekçesiyle tartıştığı eşinin cinsel organını kesti. Kadın eşinin penisini sonrasında ise cüzdanına koydu

Eşinin penisini kesti, cüzdanına koydu!

Olay ülkenin güneyinde bulunan Tamin Nadu eyaletine bağlı Gudiyatham kasabasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın, eşiyle tartıştı. Kadın daha sonra da sinirlenerek eşinin cinsel organını kesti. Kadın daha sonra da kestiği penisi cüzdanına koydu. Kadın daha sonra da ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. 30 yaşındaki kadın, yolda polis tarafından yakalandı.

Çiftin 14 yıldır evli olduğu ve bir yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Çocuklarının ısrarına dayanamayan çiftin daha sonra da tekrardan biraraya geldiği belirtildi.

Etiketler; #hindistan #bıçaklama #penis
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