Eşinin yakınmalarından bıktı, ormana kaçtı!

İngiltere'de eşinin çenesinden bıkan bir adam çözümü ormana yerleşmekte buldu. 3 yıllık eşini bırakan adam 10 yıl boyunca ormanda yaşadı

İlginç olay İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşandı. İddiaya göre bahçıvanlıkla uğraşan 62 yaşındaki Malcolm Applegate, karısının sürekli konuşmasından bıktı. Evi bisikletle terk eden adam, Londra'ya yerleşmek amacıyla yola çıktı. Ancak Applegate, yolun yarısına geldiğinde bisikletini çaldırdı. Bunun üzerine adam yoluna yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.



Yürüyerek yolunu tamamlayan adam, Londra'nın güney batısında bulunan Kingston yakınlarındaki ormanlık alana yerleştiğini söyledi.



Applegate olayı şöyle anlattı: "Üç yıldır evliydim ve ne yazık ki artık canıma tak etmişti. Üç yıl her şey güzeldi, birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Bahçıvanlıkla çok fazla meşgul olmam onun canını sıkmaya başladı. 'Neden daha fazla zaman geçirmiyoruz' diye hayıflanmaya başladı. İyi bir bahçıvanım ve herkes beni birbirine tavsiye ederken ne yapabilirim? İş yüküm arttıkça karım daha da sinirleniyordu, uzun saatler evden uzakta olmama katlanamıyordu. Kontrolcü tavırları sonunda zıvanadan çıktı ve kendisi benden çalışma saatlerimi azaltmamı talep etti."





Bunun üzerine kimseye haber vermeden çekip gitmeye karar verdiğini anlatan adam, kavga ve gürültüden yıldığı için Londra'ya gitme kararı aldığını söyledi. Applegate o anları şöyle anlattı: "Bir öyle bir böyle, inişli çıkışlıydı, sonunda kavga gürültüden yıldım ve Londra'ya geri döndüm, bu benim üç haftamı aldı. Gel gelelim Oxford'da bisikletimi bağlamamıştım. Biri fırsattan istifade bisikletimi almış. Ben de Oxford'dan Londra'ya kadar yürümek durumunda kaldım."



Daha sonra ormanlık alana yerleştiğini belirten adam, 10 yıldır burada yaşadığını ve yaşlılara hizmet binasında bahçe işleriyle uğraştığını söyledi.



Hayatından ve de yeni işinden memnun olduğunu belirten adam, çalışmayı sevdiğini, hala sosyal ve aktif bir hayatı olduğu için mutlu olduğunu açıkladı.