Eski Cumhurbaşkanı gözaltına alındı!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Eski Cumhurbaşkanı gözaltına alındı!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gözaltına alındı. Sarkozy'nin seçim kampanyası döneminde finansal usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla gözaltında olduğunu açıklandı.

Sarkozy, 2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya kaynaklı usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nicolas sarkozy #haber
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