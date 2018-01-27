Eski sevgilisinin şantajına dayanamadı, intihar etti!

Eski sevgilisinin şantajına dayanamayan kadın, düğününe 10 gün kala zehir içerek yaşamına son verdi

Eski sevgilisinin şantajına dayanamadı, intihar etti!

Olay Hindistan'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre düğün hazırlığı yapan Nisha Devidas, eski sevgilisinin şantajına dayanamadı. Genç kadın siyah bir zehir içerek intihar etti. Kadın, o anları da kameraya kaydedip, eski sevgilisine gönderdi.

10 gün sonra düğünü olacak olan kadının kardeşi Ravi Kavle, kardeşinin eski sevgilisi olan Nikhil Borkar'ın şantajına maruz kaldığını ve bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Kavle, Borkar'ın kız kardeşini evlilik bahanesiyle kandırdığını ve onu kullandıktan sonra da şantaja başladığını söyledi.


Kendisini zehirleyen genç kadın ise eve gelenler tarafından bulundu. Genç kadın hemen hastaneye götürüldü ancak hastane yolunda hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #hindistan #sevgili şantaj
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