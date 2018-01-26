Evinde beslediği yılan tarafından öldürüldü!

İngiltere'de yaşayan bir adam evinde beslediği kaya pitonu tarafından boğularak öldürüldü. Genç adamın annesi ise oğlunun o yılanı çok sevdiğini ve beslemeye devam edeceğini söyledi

Olay İngiltere'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre 31 yaşında olduğu öğrenilen Dan Brandon, evinde beslediği 2 buçuk metre boyundaki pitonu tarafından boğularak öldürüldü.



Akşam yemeğini hazırlayan Brandon'un anne ve babası yukarıdan yüksek bir ses duydu. Aile ses üzerine oğullarının odasına gitti. Odaya gittiklerinde Tiny isimli pitonun kafesinde olmadığını fark eden aile oğullarının da yılan tarafından boğulmuş olduğunu gördü. Aile durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi ancak genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Brandon'un odasında 10 yılan ve 12 tarantula cinsi örümcek beslediği öğrenildi. Genç adamın annesi, oğlunun kendisini öldüren yılanı çok sevdiğini ve onu beslemeye devam edeceğini söyledi.





Pitonların zehirli olmadığı, avlarını ise boğarak öldürdükleri biliniyor.