Evlenme teklifi bu kez trajedi ile sonlandı!

Evlenme teklifi bu kez bir trajedi ile sonlandı. Sevgilisine evlenme teklif eden adam, daha sonra da köprüden düşerek hayatını kaybetti

Evlenme teklifi bu kez trajedi ile sonlandı!

Acı olay Japonya'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir adam Okinawa şehrinde bulunan Irabu köprüsüne sevgilisiyle birlikte gitti. Sevgilisine burada evlenme teklif eden adam, aldığı olumlu yanıtla da çok mutlu oldu.

Mutluluktan köprünün 1.20 uzunluğundaki korkuluğunun diğer tarafına zıplayan adam, tutunamayarak 30 metre yükseklikten aşağıya düştü. Sevgilisinin düştüğünü gören genç kız ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 7 saatin sonunda talihsiz gencin cesedine ulaştı. Polis, çiftin alkollü olduğu açıklamasını yaptı.

Etiketler; #evlenme teklifi #japonya #ölüm
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