Evsiz adama bakım yapınca...Büyük değişim

İspanya ’da 25 yıldır sokaklarda yaşayan evsiz adamın geçirdiği değişimi görenler gözlerine inanamadı.

Yaşadığı çevrede ‘Josete’ olarak bilinen 55 yaşındaki evsiz Jose Antonio sokaklarda yaşıyor ve geçimini bir otoparkta çalışarak sağlıyordu.Otoparktaki kuaför olan müşterilerinden biri bir gün Jose’yi kendi salonuna davet etti.Bu daveti seve seve kabul eden yaşlı ve evsiz adamın geçirdiği değişim herkesi duygulandırdı.Gri dağınık saçları ve sakalıyla salona giren Antonio'nun saçı kesiliyor ve boyanıyor, bunlar olurken önündeki ayna kapatılıyor ve kendini görmüyor.Eskiden elektrikçi olan ve depresyona girdikten sonra sokaklarda yaşamaya başlayan Antonio’nun yeni giysileriyle hipsterlara taş çıkartacak yeni görüntüsüne kendisi de inanamıyor.Kendini aynada gören Antonio, gözyaşlarına hakim olamıyor ve onun bu sevinci sosyal medyada popüler oluyor.