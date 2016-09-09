Haber Kaynağı: DHA

Norveç Başbakanı Erna Solberg depaylaşımı ile Facebook’un sansür uygulamasını eleştirdi. Erna Solberg paylaşımında ‘‘Facebook bu tür fotoğrafları sansürleyerek yanlış yapıyor. Bu ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına katkı yapar. Ben internette ya da herhangi bir yerde yapılan sağlıklı, açık ve özgür tartışmaları destekliyorum. Ancak bu tip bir sansüre de ‘Hayır’ diyorum’’ diye yazdı.Yaklaşık bir hafta önce Norveçli yazar Tom Egeland Facebook hesabında aralarında ünlü fotoğrafçı Nick Ut’un napalm bombasından vücudu yanmış dokuz yaşındaki Vietnemlı kızın çıplak fotoğrafının da bulunduğu tarihi değiştiren dokuz savaş fotoğrafı paylaşmış, Vietnamlı kızın fotoğrafı Facebook tarafından müstehcen bulunarak kaldırılmıştı. Daha sonra Facebook’un uygulamasını eleştiren yazar Tom Egeland’ın Facebook hesabı kapatılmıştı.Bunun üzerine Norveç’in Aftenposten gazetesi Facebook’un sansür uygulamasını protesto için aynı resmisayfasına taşımıştı. Facebook ise Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen’e gönderdiği mail mesajıyla resmin kaldırılmasını istemişti.Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen, gazetenin bugünkü sayısının birinci sayfasında tam sayfa yayınlanan Mark Zuckerberg’e açık mektup ile Facebook’un sansür uygulamasının sert şekilde eleştirdi.Espen Egil Hansen mektubunda Facebook’un ‘fotoğrafı kaldırma’ talebine uymayacağını belirterek şunları yazdı :“Dinle Mark. Bu ciddi bir iş. Önce çocuk pornografisi ile savaş fotoğrafını ayıramayacak kurallar koyuyorsun, sonra da sağlıksız bir anlayışla bu kuralların uygulanmasına izin veriyorsun. Sonra da kararınız ile ilgili eleştiri ve tartışmaları sansürleyip, eleştiriye cesaret edenleri cezalandırıyorsun’’‘Dünyanın en önemli medyasının özgürlükleri geliştirmeye çalışmak yerine otoriter bir şekilde özgürlükleri sınırlandırması endişe verici.’’