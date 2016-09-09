09 Eylül 2016 Cuma
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    • Facebook, bu ünlü fotoğrafa sansür uyguladı

    Norveç Gazetesi Aftenposten bugünkü sayısı, ilk sayfası Facebook’u sansür uygulamakla suçladığı, Facebook’un kurucu Mark Zuckerberg’e yazılan açık mektupla yayınlandı

    09 Eylül 2016 Cuma 13:22
    Facebook, bu ünlü fotoğrafa sansür uyguladı
    Norveç Başbakanı Erna Solberg de Facebook paylaşımı ile Facebook’un sansür uygulamasını eleştirdi. Erna Solberg paylaşımında ‘‘Facebook bu tür fotoğrafları sansürleyerek yanlış yapıyor. Bu ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına katkı yapar. Ben internette ya da herhangi bir yerde yapılan sağlıklı, açık ve özgür tartışmaları destekliyorum. Ancak bu tip bir sansüre de ‘Hayır’ diyorum’’ diye yazdı.

    Yaklaşık bir hafta önce Norveçli yazar Tom Egeland Facebook hesabında aralarında ünlü fotoğrafçı Nick Ut’un napalm bombasından vücudu yanmış dokuz yaşındaki Vietnemlı kızın çıplak fotoğrafının da bulunduğu tarihi değiştiren dokuz savaş fotoğrafı paylaşmış, Vietnamlı kızın fotoğrafı Facebook tarafından müstehcen bulunarak kaldırılmıştı. Daha sonra Facebook’un uygulamasını eleştiren yazar Tom Egeland’ın Facebook hesabı kapatılmıştı.
    Bunun üzerine Norveç’in Aftenposten gazetesi Facebook’un sansür uygulamasını protesto için aynı resmi Facebook sayfasına taşımıştı. Facebook ise Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen’e gönderdiği mail mesajıyla resmin kaldırılmasını istemişti.



    Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen, gazetenin bugünkü sayısının birinci sayfasında tam sayfa yayınlanan Mark Zuckerberg’e açık mektup ile Facebook’un sansür uygulamasının sert şekilde eleştirdi.

    Espen Egil Hansen mektubunda Facebook’un ‘fotoğrafı kaldırma’ talebine uymayacağını belirterek şunları yazdı :
    “Dinle Mark. Bu ciddi bir iş. Önce çocuk pornografisi ile savaş fotoğrafını ayıramayacak kurallar koyuyorsun, sonra da sağlıksız bir anlayışla bu kuralların uygulanmasına izin veriyorsun. Sonra da kararınız ile ilgili eleştiri ve tartışmaları sansürleyip, eleştiriye cesaret edenleri cezalandırıyorsun’’
    ‘Dünyanın en önemli medyasının özgürlükleri geliştirmeye çalışmak yerine otoriter bir şekilde özgürlükleri sınırlandırması endişe verici.’’
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Facebook, Facebook Sansür, Norveç Facebook

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