Norveç Başbakanı Erna Solberg kendi paylaştığı fotografın da sansürlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Facebook
’un benim paylaştığım resmi de kaldırması büyük bir talihsizlik. Niyetleri her ne kadar iyi olsa da, bu tip resimleri kaldırarak ortak tarihimizin değiştirilmesine hizmet ediyorlar. Dilerim ki, bugünün çocukları da tarihi yanlış ve olayları görüp tanıma şansına sahip olsunlar. Bu çok önemli" uyarısında bulundu.
Yaklaşık bir hafta önce Norveçli yazar Tom Egeland Facebook hesabında aralarında ünlü fotoğrafçı Nick Ut’un napalm bombasından kaçan dokuz yaşındaki Vietnemlı kızın çıplak fotoğrafının da bulunduğu tarihi değiştiren dokuz savaş fotoğrafı paylaşmış, Vietnamlı kızın fotoğrafı Facebook tarafından müstehcen bulunarak kaldırılmıştı. Daha sonra Facebook’un uygulamasını eleştiren yazar Tom Egeland’ın Facebook hesabı kapatılmıştı.
Bunun üzerine Norveç’in Aftenposten gazetesi Facebook
’un sansür uygulamasını protesto için aynı resmi Facebook sayfasına taşımıştı. Facebook ise Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen’e gönderdiği mail mesajıyla resmin kaldırılmasını istemişti.
Aftenposten gazetesi Genel Yayın Müdürü Espen Egil Hansen, gazetenin dünkü sayısının birinci sayfasında tam sayfa yayınlanan Mark Zuckerberg’e açık mektup ile Facebook’un sansür uygulamasının sert şekilde eleştirmişti.
Espen Egil Hansen mektubunda Facebook
’un ‘fotoğrafı kaldırma’ talebine uymayacağını belirterek şunları yazdı:
"Dinle Mark. Bu ciddi bir iş. Önce çocuk pornografisi ile savaş fotoğrafını ayıramayacak kurallar koyuyorsun, sonra da sağlıksız bir anlayışla bu kuralların uygulanmasına izin veriyorsun. Sonra da kararınız ile ilgili eleştiri ve tartışmaları sansürleyip, eleştiriye cesaret edenleri cezalandırıyorsun. Dünyanın en önemli medyasının özgürlükleri geliştirmeye çalışmak yerine otoriter bir şekilde özgürlükleri sınırlandırması endişe verici."
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