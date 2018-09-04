Fantezi yaptı hastanelik oldu!

İtalya'nın Niguarda kentinde yaşanan bir olay dünyanın sayılı tıp dergilerinden BMJ'ye konu oldu... İtalya'daki Great Metropolitan Hastanesi'nde yaşanan ve tıp literatürüne giren olayda cinsel tatmin yaşamak isteyen bir adam, 58 santimetre uzunluğundaki bir cinsel oyuncak adamın içinde kaldı

Tıp dünyası İtalyan doktorların yaşadığı zorluğu konuşuyor… Dünyanın saygın tıp dergilerinden BMJ’de yer alan makale, Milano il sınırları içindeki Niguarda’da geçen bir olayı mercek altına aldı. İngiliz ve ABD basınında da yer alan makalede, 31 yaşında olan ve ismi açıklanmayan bir adamın karın ağrısıyla hastaneye gittiği ifade ediliyor. Derginin haberinde, adamın 24 saat önce cinsel fantezi için makatından bir cinsel oyuncak soktuğunu söylediği ve bunu çıkaramadığı aktarıldı.

Haberde, adamın karın ve mide ağrısı çektiği ifade edilirken doktorlar röntgen sonuçlarını görünce şaşkına döndü. Hem geniş hem de yaklaşık 58 santimetrelik uzunluğuyla adamın göğüs kısmına kadar giren cismi çıkarmak için doktorlar ameliyata girdi. Fakat Great Metropolitan Hastanesi’nde yaşanan olayda doktorlar kayganlaştırıcı ve benzeri sistemlerle nesneyi çıkarmayı başaramadı. Acı içinde kıvranan adamın içindeki nesnenin uzun olması dolayısıyla çıkarılamadığını tespit eden doktorlar yeni bir yöntem denedi.

Doktorlar bir ucunda ilmik olan bir sistem geliştirdi ve adamın kolonu üzerinden cinsel oyuncağa erişmeyi başardı. Doktorlar daha sonra ipi gerince oyuncağı kavradı ve adamın vücudundan çıkardı. Doktorlar, zorlayıcı operasyonun ardından hastanın kısa süre içerisinde taburcu edildiğini açıkladı.