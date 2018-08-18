Fayton geleneğini New York'ta devam ettiriyorlar

Faytonculuk geleneği, New York'un önemli turistik mekanlarından Central Park'ta 100 yıldan uzun süredir devam ediyor. Parktaki faytonların neredeyse yarısını Türkler sürüyor

New York'un en önemli turistik mekanlarından, kentin merkezinde bulunan Central Park'taki faytonların neredeyse yarısı Türkler tarafından kullanılıyor.

Manhattan'da 3 bin dönümden fazla bir alan üzerine kurulan Central Park, yeşil alanları ve gölün yanı sıra faytonlarıyla da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Parktaki faytonlarla ilgili son zamanlarda hayvan hakları savunucularının itirazları olsa da faytoncular, bu işi ciddi kurallar çerçevesinde yaptıklarını ve tüm prosedürlerin yerine getirildiğini belirtiyor.

Faytonları sürecek atların Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri Ofisi tarafından verilen lisansa sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca atları kullanacak sürücüler New York Belediyesinin verdiği ehliyete sahip olmak ve yapılan çeşitli sınavları geçmek zorunda.

Günlük 9 saatten fazla çalışması yasak olan atların yazları 32 santigrat üzerinde, kışları da sıfırın altında 7 santigrat altında çalışmalarına izin verilmiyor.

Faytonlara binmenin maliyeti ise 20 dakika için 54, 45 dakika için 118, 1 saat için de 140 dolar. Faytoncuların günlük kazancı ise mevsim ya da gün yoğunluğuna göre değişse de ortalama 300 dolar.

Parktaki 68 faytonun sürücülerinden 30 kadarı Türk. Türklerin çoğu, yüksek lisans mezunu olmasına rağmen çalışma şartlarının daha iyi olması, kazancın yüksek olması gibi nedenlerle bu mesleğe yöneldiklerini belirtiyor.

Türklerin tercih ettiği mesleklerden

Central Park'ın faytoncularından Emrah Kaplan, AA muhabirine, 7 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

ABD'ye öğrenci olarak geldiğini, önceleri parktaki bisikletli faytonları sürdüğünü belirten Kaplan, "Daha sonra bu işin kolay olduğunu gördüm. Ehliyetini aldım at kullanmanın. Sonra at kullanmakla ilgili eğitim aldım. Daha önce atlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Öyle başladık." ifadelerini kullandı.

Atlarla ilgili sıkı denetimlerin olduğuna işaret eden Kaplan, hava sıcaklığı sınırlamalarının yanında aşırı kar ya da yağmur olduğunda da çalışamadıklarını söyledi.

Kaplan, atların bakımının New York'un Batı yakasında bulunan dört ayrı ahırda çalışan kişilerce yapıldığını belirtti.