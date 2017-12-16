FBI'dan büyük skandal: Hakan'lar karışmış!

New York'ta görülen ve ABD'nin İran'a yaptırımlarının delinmesini merkezine alan davada dünkü duruşmada Hakan Atilla ifade verdi. Atilla, hakkındaki iddiaları yalanladı. Sorgu sırasında FBI'ın Hakan Atilla ile Hakan Aydoğan'ı da karıştırdıkları ortaya çıktı

New York’taki davanın tek tutuklu tanığı Hakan Atilla ifade vermek üzere kürsüye geldi. Atilla kendisine eşi ve oğlunun resminin gösterilmesi üzerine gözyaşlarını tutamazken eşi Burçin’i 269 gündür göremediğini söyledi. Oğlu Burkan’ı ise 27 Mart 2017’de tutuklanmasının ardından sadece bir kez 2 saatlik süre içinde gördüğünü söyledi. Atilla’dan önce savunma kürsüsüne THY’den bir görevli çağırıldı.



THY görevlisinin ifadesiyle Atilla’nın hakkındaki en büyük suçlama çürütüldü. Atilla’nın 27 Mart 2017’de tutuklanmasına bir şikayet neden olmuştu. Şikayeti yapan bizzat Zarrab soruşturmasını yürüten FBI ajanı Jennifer McReynols’dı. FBI ajanının şikayetinde Zarrab ve iddianamede adı geçen diğer sanıklardan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın, 10 Nisan 2013 tarihinde yaptıkları bir toplantıyı esas almıştı.



10 Nisan 2013 tarihli toplantıya ilişkin daha sonra Zarrab’ın çalışanı Abdullah Happani’ye bilgi verdiği bir telefon görüşmesi tapesi vardı. Burada Zarrab, Happani’ye Aslan’la toplantıdan yeni çıktığını, Aslan’ın toplantı sürerken kendi yanından “Hakan’ı aradığını” söylüyordu. FBI ajanı da bu Hakan’ın, ‘Hakan Atilla’ çıkarımıyla Atilla hakkında şikayette bulunmuş ve ABD’de tutuklanmasını sağlamıştı.



10 NİSAN’DA ATİLLA UÇAKTAYMIŞ



THY görevlisi ifadesinde toplantının olduğu 10 Nisan’da Atilla ve ailesinin THY uçağıyla İstanbul’dan Barcelona’ya seyahat ettiklerini, uçağın TSİ 14:04’te İstanbul’dan hareket edip TSİ 17:48’de Barcelona’ya indiğini ve THY politikası gereği uçakta telefon konuşması yapılamadığı yönünde ifade verdi.



FETÖ’CÜ POLİS TOPLANTININ SAATİNİ AÇIKLAMIŞTI



Atilla’nın hakkındaki en önemli kanıtı çürütebilmesinde savcının tanık olarak çıkardığı FETÖ’cü eski polis Hüseyin Korkmaz’ın ifadesi de etkili oldu. Hüseyin Korkmaz 17 Aralık sürecinde toplanan kanıtlara göre, Zarrab’ın 10 Nisan 2013 günü Halkbank’a TSİ 16:10’da girdiğini TSİ 17:15’te çıktığını söylemişti. Bunu da Halkbank önündeki güvenlik kameralarına dayandırmıştı.



THY görevlisinin ifadesine göre 10 Nisan 2013 tarihinde Zarrab’ın Halkbank ile toplantı da olduğu saatlerde Atilla ve ailesi Barcelona uçağının içinde yolculuktaydı.



O HAKAN ‘HAKAN AYDOĞAN MI?’



Atilla’nın avukatları ifadesi sırasında Hakan Atilla’ya kendisi Barcelona uçağındaysa, adı geçen Hakan’ın kim olduğunu sordular. Atilla ise bu kişinin Halkbank’ta yönetici olan Hakan Aydoğan olabileceğini söyledi.





ZARRAB’LA AYNI GÜN GÖRÜŞMÜŞ



Atilla’nın avukatları, Zarrab’ın 10 Nisan 2013 aynı gün akşam saatlerinde Hakan Aydoğan’la bir telefon görüşmesi yaptığını da vurguluyorlar. Ancak FBI ajanı Jennifer A. McReynolds’un, şikayet dilekçesinde Zarrab ile Aydoğan arasında yapılan telefon görüşmesini sanki Zarrab ile Hakan Atilla arasında yapılmış gibi gösterdiğine dikkat çekiyorlar. Bu çerçevede Atilla’nın ajanın imzalı şikayetine dayanarak tutuklanmasının sağlandığını kaydediyorlar. Nitekim Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, ifadenin başında FBI ajanı Reynolds’ı sert şekilde eleştiren sorular sordu. Atilla’nın avukatları uzun süre Reynolds’ın da tanık olarak dinlenmesini istemişler fakat savcılık bunu sürekli reddetmişti. (Sözcü)