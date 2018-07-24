FEMEN'in kurucusu intihar etti! Geriye bu not kaldı!

Ukraynalı feminist grup FEMEN'in kurucularından biri olan Oksana Şaçko, Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu

FEMEN'in kurucusu intihar etti! Geriye bu not kaldı!
24 Temmuz 2018 Salı 13:58

Çıplak protesto eylemleriyle tanınan feminist örgüt FEMEN’in üyelerinden İnna Şevçenko, hareketin üç kurucusundan biri olan Oksana Şaçko’nun intihar ederek öldüğünü doğruladı.

Daha önce sosyal medyadaki bazı paylaşımlar kaynak gösterilerek yayınlanan haberlerde, Şaçko’nun Paris’teki dairesinde ölü bulunduğu belirtiliyordu.

İddialara göre Şaçko, ‘Hepiniz sahtesiniz’ yazısının yer aldığı bir intihar notu bıraktı. Ayrıca Şaçko’nun son 2 yılda iki kez intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

Ukraynalı aktivistin intihar etme sebebine ilişkin yakınları ya da soruşturmacılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. FEMEN 2008’de Ukrayna’da kurulmuş ve 2012’de Fransa’da tescillenmişti.

Etiketler; #ukrayna #femen #femen ölüm
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