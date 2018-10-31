Fenomen çift, uçurumda fotoğraf çekmek isterken...

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkını gezmeye giden sosyal medya fenomeni çift, fotoğraf çekmek uğruna uçurumdan düşerek öldü

Fenomen çift, uçurumda fotoğraf çekmek isterken...
31 Ekim 2018 Çarşamba 09:40

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret eden bir çiftin parkın içindeki popüler noktalardan olan Taft Point isimli uçurumdan düşerek öldüğü aktarıldı. Henüz çiftin neden düştüğüne dair araştırmalar devam ederken ABD'li basın kuruluşları çiftin fotoğraf çekmek amacıyla orada bulunmalarına dikkat çekti. Bazı yayın kuruluşları haberi, "Hayatımız yalnızca bir fotoğraf kadar mı değerli" başlığı ile verdi.

Vishnu Viswanath (29) ve Meenakshi Moorthy (30) isimli çiftin yaklaşık bir hafta önce parkı ziyaret ettiği ancak çiftin cesetlerinin yeni bulunduğu ifade edildi.

Fenomen çiftin Hindistan vatandaşı olduğu ama ABD'de yaşadığı da kaydedildi. Holidays and Happly Ever After (Tatiller ve Mutlu Sonlar) isimli bir blog tutan ve sosyal medya mecralarında da çok sayıda takipçileri olan çift, daha önce de benzer coğrafyalarda çektikleri tehlikeli pozları paylaşmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #fenomen çift ölüm #sosyal medya fenomeni
Önceki Haber
Fazıl Say, İzmir'e özel beste yaptı
Sonraki Haber
Urla'da taş ocağı için referandum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.