Fransa'da liseliler de sokağa çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları’nın ‘Kara Salı’ çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek bir yürüyüş düzenlediler

Fransa'da liseliler de sokağa çıktı
11 Aralık 2018 Salı 14:06

Fransa Eğitim Bakanlığı, bu haftaki gösterilerin 120 okulda devam ettiğini duyurdu.

Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada, “Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Macron’un protesto edilen reformları arasında okul bitirme sınavının iptali, sözel – sayısal – sosyal bölümlerinin kaldırılması gibi maddeleri öğrenciler arasında ayrımcılık olarak gören sendikalar protestolara devam etme kararı aldı.

Öğrenci Hareketleri Üzerine Çalışma ve Araştırma Grubu Başkanı Robi Morder, bir önceki hafta yaklaşık 300 lisenin katıldığı eylemlerde ‘sarı yelekliler’e de destek verildiğini hatırlatarak, “Öğrenci hareketi ses getirdiyse bunu ‘sarı yelekliler’e borçlu” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fransa #liseliler eylem #eğitim
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