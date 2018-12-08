Fransa'da sarı yelekliler alarmı!

Fransa'da ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline gelen 'sarı yelekliler' bugün gösteriler için yeniden sokaklarda. Protestolar sayesinde akaryakıt zammını iptal ettiren göstericiler, bunu yeterli bulmayarak sokaklarda olacaklarını duyurmuştu

Sarı Yelekliler, başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etmeye devam ediyor.

Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris’i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

ÜST ARAMASIYLA İZİN VERİLİYOR

Eylemciler, Paris’in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi’ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

Sarı Yelekliler’in Paris’te düzenleyeceği gösterilerden önce 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

MAĞAZALAR KEPENK İNDİRDİ

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi’nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris’in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.