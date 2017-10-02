Fransa'da yangın felaketi. Ölenlerden 3'ü Türk!

Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 3'ünün Türk kökenli olduğu ifade edilirken, yangında 8 kişi yaralandı. Ölenlerden 4'ünün ise çocuk olduğu ifade edildi

Fransa'da yangın felaketi. Ölenlerden 3'ü Türk!

Fransa’nın Mulhouse şehrinde bir sosyal konutta çıkan yangında üçü Türk vatandaşı, beş kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden dördünün çocuk birinin yetişkin olduğunu bildirildi.

Çok sayıda göçmenin yaşadığı Mulhouse kentinin Bourtzwiller bölgesinde yer alan bir sosyal konutta çıkan yangının merdiven boşluğundan başladığı duyuruldu.

Yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği yangından 20 kişi kurtarılırken, yaralanan 8 kişinin durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #fransa
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