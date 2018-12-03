Fransa'daki eylemlere Türkler de katıldı

Paris'teki Zafer Takı'nda (Arc de Triomphe) yoğunlaşan ülke çapındaki protestolar, ülke gündemine damga vurdu...

Fransa'da aşırı sağa tepki oyları sayesinde seçilmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal ekonomi politikaları kapsamında uygulamaya başladığı otomatik akaryakıt zamlarına karşı kasım ortasından beri sokağa dökülen Sarı Yelekler hız kesmedi.

Dün de başkent Paris'teki Zafer Takı'nda (Arc de Triomphe) yoğunlaşan ülke çapındaki protestolar, ülke gündemine damga vurdu.

Dünyanın da gündeminde olduğu olaylara Fransa’daki Türkler de katıldı. Bir kamyonet kasasında eylemlere katılan Türk asıllı Fransa vatandaşları, mehter marşıyla eylemcileri coşturdu.