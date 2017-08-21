Fransa’da Görülmesi Gereken 10 Yapı

Fransa adı duyulduğunda hemen herkesin aklına aşıklar diyarı Paris gelir. Fakat Fransa tabi ki Paris’ten ibaret değildir. Geniş bir coğrafya üzerine kurulmuş olan ülkenin her bir köşesinde görülmeye değer yerler vardır. Yolu Fransa’ya düşenler için görülmesi gereken 10 yer aşağıda paylaşılmıştır

Bireysel gideceğiniz Fransa seyahati esnasında çoğu yeri atlayabilirsiniz. Ancakseçerseniz seyahatiniz çok daha verimli geçebilir.

Louvre Müzesi

1793 senesinde açılan müze Fransa’nın ilk devlet müzesi olarak tarihe geçmiştir. İçerisinde 35.000 parçanın sergilendiği müzeyi yaklaşık 28 günde gezebilmektesiniz. Tamamını gezemeseniz bile 1 gününüzü ayırmanızı ve müzenin muhteşem atmosferini yaşamanızı tavsiye ederiz.

Notre Dame Katedrali

Fransa’da gotik mimariyle inşa edilen yapıların içinde en gösterişlilerinden biri olan bu katedral, şehir planlayıcıları tarafından yıkılmak istendiği dönemde ünlü yazar Victor Hugo insanların dikkatini çekmek için Notre Dame Kamburu adlı romanını yazmış ve bu sayede katedralin adını tüm dünyaya duyurmuştur. Filmlere dahi konu olan bu yapı kesinlikle görülmesi gereken yerlerdendir.

Eiffel Kulesi

Tüm dünyada adını duyuran ve Paris’in sembolü haline gelen yapı muazzam bir güzelliğe sahiptir. 1889 senesinde inşası tamamlanmış olan yapı her yıl sayısız turisti ülkeye çekmekte olup, kesinlikle görülmesi gereken bir yapı olduğu söylenebilir.

Versay Sarayı

Ülkenin başkenti Paris’in yaklaşık 25km güneybatısında yer alan yapı etkileyici bir mimariye sahiptir. Eski döneminde Fransız kralı ve kraliçesinin yaşadığı saray Fransa ziyaretinde kesinlikle uğrak noktası olmalıdır.

Sacret Heart Bazalikası

Uzun merdivenleri biraz yorucu olsa bile Fransa’ya giden herkesin görmesi gereken bir yapıdır diyebiliriz. Kendi görkeminin yanı sıra çevresindeki manzara da görülmeye değerdir.

Orangeria Müzesi

Louvre Müze yakınında konumlanmasından ötürü Louvre gezisinden sonra uğrayabilirsiniz. Küçük ama başarılı parçaların sergilendiği müze gezi destinasyonlarınızdan biri olmalıdır.

Palais Garnier

Muhteşem bir mimariye sahip olan opera binası, Fransa turunuzda kesinlikle görmeniz gereken yerlerin başında gelmelidir. Fransız mimarisinin en güzel şekilde yansıtılışının bir simgesi olarak görenleri etkileyeceği tartışılmazdır.

Orsay Müzesi

Fransa’nın en büyük müzesi Louvre’dir. Ancak bu müzeden sonra görülmesi gereken yapılardan biri de kesinlikle Orsay Müzesi’dir. Muhteşem ötesi eserlerin sergilendiği müze ziyaretçilerinin her birini etkileyecek niteliktedir.

Mont Saint Michel Manastırı

Görüntüsüyle ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran manastır, yoğun şekilde turist çeken noktalardan biridir. Hatta birçok kişi sırf manastırı tekrar ziyaret etmek için bile Fransa’ya gidilmeli yönünde düşüncelere sahiptir. Dolayısıyla 3 katlı bu gotik manastır, Fransa turunuzda görmeniz gereken önemli yerlerden biridir.

Sainte Chapella

Cam vitraylar, yüksek kemerli tavanlar ile gotik mimari örneklerinden küçük ama etkileyici bir yapı olan Saint Chapella, Paris Asliye Hukuk Mahkemeleri avlusunda konumlanmıştır. Ayrıca Notre Dame Katedrali yakınlarında oluşuyla da uğranması gereken yerlerden biri olarak görülmektedir.

Fransa turları ile çıkacağınız yolculukta bu bahsettiğimiz 10 yerden çok daha fazlasını uzman rehberler eşliğinde gezebilirsiniz. Kültür ve sanat açısından oldukça zengin olan Fransa’yı kapsamlı bir şekilde gezmek herkesin yapması gereken bir olay. Sadece Paris’i gezmek yerine Fransa turları ile yolculuğa çıkmanız sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır.