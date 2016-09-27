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    • Fuat Avni, ABD'de görüntülendi!

    FETÖ'nün medya ayağının en önemli isimlerinden ve Fuat Avni trol çetesinin elebaşı olan Aydoğan Vatandaş ABD'de görüntülendi

    26 Eylül 2016 Pazartesi 09:53
    Fuat Avni, ABD'de görüntülendi!
    Türkiye'nin; FETÖ yöneticiliğinden, 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekten, Balyoz, Tevhid Selam, Tahşiye kumpaslarından ve Fuat Avni hesabını yönetmekten aradığı örgüt yöneticileri görüntülendi.

    TÜRKİYE ALEYHİNE YAZIYOR

    Sabah gazetesinin görüntülediği örgüt yöneticilerinden biri Fuat Avni hesabının lideri de olan Aydoğan Vatandaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada FETÖ'nün illegal istihbarat havuzunda toplanan bilgileri Fuat Avni hesabından paylaşan lider isim olarak geçen Aydoğan Vatandaş, bu hesaptan attığı tweetlerle 15 Temmuz'un altyapısını hazırlamıştı. 2006'dan beri ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş, FETÖ'nün medya ayağının en etkili isimlerinden biri. Vatandaş, şu anda yalnızca ABD'nin değil, dünyanın en büyük haber sitelerinden biri olan The Huffington Post'ta örgüt propagandası içeren, Türkiye aleyhine makaleler yazıyor. ABD'deki Türkiye aleyhtarı örgüt lobisinin önemli isimlerinden olan Aydoğan Vatandaş, çeşitli konferanslara katılarak Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Vatandaş'ın, ABD'de Rıza Zarrab'la ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara'nın ofisini sık sık ziyaret ettiği de belirtiliyor. Aydoğan Vatandaş, Ergenekon Terör Örgütü adını ilk defa 1996'da kullanan kişi... Vatandaş, FETÖ'nün 'çatı din projesi'ne zemin hazırlamaya çalışan isimlerden biri olarak biliniyor. Vatandaş, ezoterik tarikatları model alan FETÖ'nün, ezoterizm üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlerinden biri.

    FUAT AVNİ BİLGİSİNİ FBI PAYLAŞTI

    Aydoğan Vatandaş, savcılıkça hazırlanan dosyada Fuat Avni trol çetesinin başı olarak gösteriliyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabını yöneten kişinin Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türk makamlarına verdi. Hesabı ilk kuran ve deşifre olan Haberdar sitesinin yayın yönetmeni Said Sefa'dan sonra Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetmeye başlamıştı. Vatandaş'ın, Fuat Avni hesabının gizli lideri olduğu Türkiye'ye geldiğinde bu hesabı kullanması üzerine ortaya çıktı.

     
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